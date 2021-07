22 de julio… ¿’Día de Kanye West’?

Pese a la polémica en la que se ha visto involucrado en los últimos meses, Kanye West presentó su nuevo álbum de estudio ‘Donda’, en un evento único en el estadio de Mercedes Benz de Atlanta, ciudad en Georgia que ha proclamado el 22 de julio como el ‘Día de Kanye West’.

De acuerdo con el portal TMZ, la localidad estadunidense entregó al famoso rapero una placa entre bastidores, tras su espectáculo en el que además, fue en honor a su fallecida madre.

Kanye West Day is officially declared in Atlanta. 07/22 Kanye West Day #DONDA pic.twitter.com/F3SuWeCAau

Y es que, el álbum lleva el mismo nombre que Donda West, quien murió en el 2007, tras algunas complicaciones, luego de haberse sometido a una cirugía plástica.

Asimismo, al cantante, quien generó controversia al haberse postulado anteriormente a la presidencia de EU, se le entregó el premio ‘Dr. Donda West Meritorious Service to Morris Brown College’, como reconocimiento a labores de su madre.

The proclamation of July 22nd as Kanye West Day in the city of Atlanta, GA. pic.twitter.com/ukgsn71CDX

