10 datos que debes saber antes de ver 'The Batman'

Regresa el universo de DC con The Batman, que ahora regresa a la pantalla grande para iniciar una nueva trilogía.

Matt Reeves, director de dos de las tres entregas del reboot de El Planeta de los Simios, será el encargado de llevar de nuevo a la pantalla a Batman y las reacciones no se hicieron esperar.

La respuesta de los fans

Reeves fue visto como una buena apuesta, pues sus trabajos anteriores tuvieron no solamente éxito económico, sino también con la crítica.

Pero su elección de Robert Pattinson fue criticada, pues al actores recordado por sus personajes en Harry Potter como Cedric Diggory y Twilight como Edward Cullen.

Mientras esperamos con ansias la fecha de su estreno a nivel mundial, te presentamos 10 datos que debes saber del filme:

1) The Batman se estrena el 4 de marzo de 2022

Se tuvo que retrasar nueve meses, originalmente estaba marcado para junio de 2021, pero la pandemia de Covid-19 obligó a su postergación.

2) Es la primera entrega de una nueva trilogía

. Warner Bros. planea repetir con Reeves y Pattinson el mismo éxito obtenido una década atrás con los filmes de Nolan.

El plan es realizar dos filmes más, pero dependerá del éxito que tenga The Batman, que en esta versión es todavía más oscuro que antes.

3) Fue filmada en el Reino Unido

A pesar de que el mundo de Ciudad Gótica normalmente tiene como escenarios de rodaje ciudades como Chicago o Nueva York, está tendrá un sabor británico, ahora la mayoría de las escenas de The Batman fueran realizadas en Liverpool.

4) El elenco de The Batman es multiestelar

Además de Pattinson, el resto del elenco está lleno de estrellas, como ha sido la constante en todos los filmes del personaje.

Paul Dano será the Riddle, Andy Serkis será Alfred Pennyworth, y Colin Farrell será The Penguin.

5) Regresa Gatúbela

La actriz elegida para darle vida es Zöe Kravitz, hija del rockero Lenny Kravitz, ella ha formado parte del elenco de cintas como la saga de Divergent, X-Men y Fantastic Beasts.

6) Score a cargo de Michael Giacchino

Uno de los mejores compositores de Hollywood y ganador del Oscar, Michael Giacchino, tendrá bajo su cargo tomar la batuta que han portado músicos como Danny Elfman, Hans Zimmer y Elliot Goldenthal.

Giacchino es el responsable de la música de filmes como Star Trek, Rogue One, The Incredibles, Ratatouille, Up!, Jurassic World y Coco, entre muchos otros.

7) Inspiración en los cómics clásicos

El look del traje de Batman, así como de la película en general, están basados en el de los comics Batman: Year One y Batman: The Long Halloween.

8) Iba a ser dirigida y protagonizada por Ben Affleck

Luego de dar vida al héroe en las películas de Zack Snyder, se anunció que Affleck dirigiría y sería la estrella de un filme en solitario de Batman.

9) Eiza González como Catwoman

Eiza González, hizo el casting para la Gatubela y, según fuentes internas de la producción, era una de las favoritas.

Otras que compitieron por el papel fueron Ana de Armas y Alicia Vikander.

10) Una línea de tiempo diferente al DCEU

No tendrá relación alguna ni con Justice League, Wonder Woman, Aquaman o la próxima a estrenarse The Flash.