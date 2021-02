Dita Von Teese responde a acusaciones contra su ex esposo Marilyn Manson

La ex esposa de Marilyn Manson, Dita Von Teese, negó que ella haya sufrido maltrato o abuso durante su relación con el cantante. Esto luego de que la actriz Evan Rachel Wood denunciara que fue víctima de “terribles” abusos durante años por parte del intérprete, quien fue su pareja.

A través de Instagram, Von Teese agradeció la amabilidad de quienes se preocuparon por su bienestar y dejó en claro que terminó su relación de siete años con Manson por infidelidad y abuso de drogas.

“He estado procesando las noticias que salieron a la luz el lunes acerca de Marilyn Manson. A todos aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad”, escribió la bailarina en la red social.

Asimismo, agregó: “Por favor sepan que los detalles que se hicieron públicos, no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja. Si lo hubieran hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui (del matrimonio) 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas”.

Von también instó a quienes han sufrido abusos, a que tomen medidas para sanar y tengan la fuerza para realizarse plenamente. "Esta es mi única declaración en este asunto", finalizó.