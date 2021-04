SHCP niega dar recursos para consulta popular: INE

Lorenzo Córdova indicó que la SHCP les comunicó el pasado 15 de abril que no procede ninguna de sus solicitudes de ampliación presupuestal.

Escucha la nota:



El Instituto Nacional Electoral informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les negó una ampliación presupuestal para organizar la consulta popular que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar o no a los políticos del pasado, la cual se debe realizar el 1 de agosto.

En la sesión de la Junta General Ejecutiva, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, indicó que la Secretaría de Hacienda les comunicó el pasado 15 de abril que no procede ninguna de sus solicitudes de ampliación presupuestal, la primera fue por mil 499 millones y después solo le solicitaban 890 millones de pesos, pero la dependencia federal respondió que “el Instituto debe organizar la consulta popular con los recursos que le fueron presupuestados para 2021”.

“La Secretaría de Hacienda por la situación en la que se encuentra, por las prioridades presupuestales que enfrenta, no atiende, no ha atendido la solicitud de ampliación presupuestal ni siquiera en parte, razón por la cual nos pide que utilicemos los recursos presupuestarios para este año, vale la pena recordar ante esta junta que fueron objeto de un recorte respecto de lo solicitado de 870 millones de pesos, el recorte más grande aplicado a la autoridad electoral en un año de proceso electoral federal en la historia”.

Información relacionada: Magistrados reclaman al presidente del TEPJF por aplazar caso Salgado

Lorenzo Córdova señaló que la organización de la consulta popular se suspende hasta que el Consejo General del INE determine cuál será la ruta para organizarla con los recursos que se tienen y verificar si se pueden cumplir los requisitos constitucionales para garantizar certeza, equidad y participación ciudadana.

“Que se retire este proyecto porque evidentemente no se puede utilizar por esta junta la autorización de recursos que este instituto hoy no tiene, hasta que el Consejo General no determine como máximo órgano de dirección cuál va hacer la actitud, la ruta, que tendrá que seguir el Instituto Nacional Electoral en las semanas y días por venir respecto a este ejercicio ciudadano”.

El INE aún tiene un último recurso que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la omisión de la Cámara de Diputados de otorgar recursos para la organización de la consulta popular.