Salgado Macedonio y Mario Delgado mandan ‘al diablo a las instituciones’: PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a ponerle un alto a Morena para detener la destrucción del país, empezando “por defender al Instituto Nacional Electoral, porque al árbitro electoral no se le ataca, se le respeta”

Al realizar recorridos por las alcaldías de Benito Juárez y Coyoacán, aseguró que Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado, líder nacional de Morena, “están mandando al diablo a las instituciones”.

“Un día si y otro también están atacando al Instituto Nacional Electoral, atacan al árbitro y al árbitro electoral no se le ataca, se le respeta, están como lo hicieron hace años mandando al diablo a las instituciones y no lo podemos permitir, porque las instituciones están más allá de los vaivenes políticos, es lo que le da solidez al país para que tenga rumbo, para que no se nos vaya al barranco”.

El dirigente panista señaló que se debe detener a Morena el próximo 6 de junio para que no logren la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador amenace “con vetar las iniciativas de la oposición”.

Recordó que es en la Cámara de Diputados en donde se asignan los recursos para las alcaldías y mejorar la infraestructura, iluminación, drenaje, caminos, cámaras vigilantes y seguridad.