‘Nada más fueron 10 mil pesos’: Fer Moreno sobre pago de PVEM

Fer Moreno, ex integrante de Acapulco Shore, rompió el silencio luego de la polémica desatada durante los últimos días de promover el voto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en plena veda electoral y aceptó recibir dinero de la organización política.

10 mil pesos le pagaron por violar la ley y hacer campaña en plena veda electoral por el Verde. 10 mil pesos. En eso se vendieron algunos ‘influencers’ pic.twitter.com/gpSrjWSAoA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 8, 2021

“En realidad, fueron nada más 10 mil pesos, o al menos fue lo que se me pagó a mí, por lo mismo no lo vi como algo que pudiera generar un problema porque me han pagado campañas con más dinero y sin problemas”, dijo durante un video que circula en redes sociales.

La ex concursante manifestó desconocer que en la veda electoral está prohibido hacer promoción a partidos políticos, por lo cual incurrió en esta práctica.

“Yo no sabía qué era una veda electoral, no tenía idea de qué era (…) A mí me pasaron, al igual que en muchas otras campañas, simplemente instrucciones de subir tal cosa y ya”, señaló.

En otro fragmento de la historia, la ‘influencer’ Fer Moreno aseguró que no le pidió a nadie que votara por un partido en específico.

“De verdad una disculpa, me siento mal. Yo sé que ese dinero es de impuestos, yo pago impuestos, también ser ‘influencer’ es un trabajo, de verdad una disculpa”, añadió.

Entre tanto, Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que los ‘influencers’ que violaron la veda electoral podrían ser sancionados.

“En caso de determinarse responsabilidad, sí, la ley da esa posibilidad de que las autoridades electorales (para que) puedan sancionar a personas físicas, morales, partidos políticos o concesionarios” dijo.