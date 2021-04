Juicio contra consejeros no es revancha, asegura Mario Delgado

Escucha la nota:



La solicitud de juicio político contra los consejeros electorales Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, no obedece a ningún tipo de “amenaza o revancha” por quitar las candidaturas a sus aspirantes, sino por los ataques a las instituciones electorales, aseguró Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena.

Durante una gira de trabajo por San Luis Potosí, donde algunos de sus aspirantes fueron sancionados también por los órganos electorales locales con el retiro de las candidaturas, Delgado Carrillo anunció que de no obtener resultados favorables en las impugnaciones interpuestas por estas decisiones, iniciarán acciones de resistencia civil pacífica en todo el país.

Aseguró que es necesario dejar en claro que en el país y los estados, se requiere de autoridades imparciales y democráticas que garanticen el respeto al derecho de los mexicanos a elegir a sus autoridades y agregó que es impensable que no se respete este principio, especialmente con la “oportunidad histórica” que implica tener un presidente demócrata como Andrés Manuel López Obrador.

Delgado Carrillo advirtió que Morena no tiene “un Plan B” para sustituir a sus aspirantes a quienes les fue negado el registro, porque “el pueblo de México no va a permitir que se le quite el derecho a decidir” a favor de los abanderados de esta fuerza política.