Investigación contra Samuel García, es intervención de AMLO en elecciones: MC

La dirigencia del partido Movimiento Ciudadano (MC) acusó que el anuncio sobre el inicio de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), contra su candidato al gobierno de Nuevo León, Samuel García, es una intromisión más del Ejecutivo Federal en el actual proceso electoral.

En redes sociales, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, afirmó que el amago contra García Sepúlveda, se debe a que está en primer lugar en las preferencias electorales.

“Insistimos, eso de que @samuel_garcias vaya en primer lugar de las preferencias electorales los tiene muy nervios. Una vez más lo decimos: Presidente, saque las manos del proceso electoral”, escribió en su cuenta en Twitter.

Sobre el comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra. — Samuel García (@samuel_garcias) May 11, 2021

Por su parte, el candidato García publicó un mensaje en su cuenta oficial en las redes sociales de Twitter y Facebook, donde afirmó que está a disposición de las autoridades competentes, en cuanto se lo requieran.

“Reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra: el día que una autoridad competente me requiera, voy a presentarme para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”, defendió en sus cuentas Samuel García.

Hoy me preguntaron, nuevamente, qué opinaba de que el presidente intervenga en el proceso electoral. Dije dos cosas: 1. Ya no hay nada que nos extrañe del Presidente.

2. La gente de Nuevo León sabe lo que está en juego y no se equivocará el 6 de junio. pic.twitter.com/TrZWN8RpSw — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) May 11, 2021

El abanderado de MC al gobierno de Nuevo León se declaró convencido que detrás de las denuncias, ataques y difamaciones contra él y su familia, están asociadas a que encabeza las preferencias en la elección estatal.

“Ánimo, la vieja política ya se va”, remató.

La noche de este lunes 10 de mayo, la Fiscalía General informó, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la apertura de una carpeta de investigación contra el candidato Samuel García, por presuntos delitos electorales.

La FEDE también incluyó en el anuncio sobre el inicio de investigaciones, al candidato al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En ese caso, la indagatoria se asocia a la entrega de la llamada “Tarjeta Rosa”, con la promesa de entrega de recursos a mujeres, en caso de que el candidato señalado gane los comicios del próximo 6 de junio. La Fiscalía indicó que de configurarse un delito, sería el de compra y coacción del voto.