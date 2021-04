INE confirma el retiro de candidatura a Félix Salgado Macedonio

Escucha la nota:



Con seis votos a favor y cinco en contra, los consejeros del Instituto Nacional Electoral confirmaron los retiros de las candidaturas de Morena a Félix Salgado Macedonio por Guerrero y a Raúl Morón por Michoacán, al considerar que la omisión de presentar su informe de gastos de precampaña fue una falta grave.

El INE ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero que otorgue a Morena un plazo de 48 horas para sustituir a su abanderado, mientras que el Instituto Electoral de Michoacán dará al partido cinco días para reponer la candidatura.

Los votos a favor del retiro de las candidaturas fueron de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Dania Ravel y Carla Humphrey, en contra lo hicieron José Roberto Ruiz, Adriana Favela, Uuc kib Espadas y Norma de la Cruz, ella fue la única que cambio el sentido de su voto del pasado 25 de marzo, cuando quedaron siete votos a favor y cinco en contra. En ese momento De la Cruz avaló el retiro de la candidatura y en esta ocasión consideró que la sanción era excesiva.

En la discusión, Lorenzo Córdova, consejero presidente, aseguró que el “respetar la ley representa el piso mínimo de funcionamiento de una democracia y el punto de partida para la gobernabilidad de quienes obtiene el triunfo en las urnas” y advirtió que el INE no se va a amedrentar con las amenazas directas y abiertamente ilegales que ha recibido.

“El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política, ni de ningún actor político, quién diga lo contrario simple y sencillamente miente, el INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea… por eso a este INE, a estas consejeras y consejeros electorales nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales, tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral, a quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas”

Por su parte, Ciro Murayama advirtió que a pesar de que “el partido en el gobierno descalifique al INE” e intentó un chantaje “el árbitro sereno marcó las faltas y no lo lograron cooptar”, por lo que “ahora les toca aprender a respetarlo”.