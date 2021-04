Expresiones como ‘el INE debe morir’ rayan discurso de odio: Lorenzo Córdova

En su participación en el foro “Fake news y posverdad”, afirmó que cuando se usan las redes sociales “para llamar a matar a alguien no es lícito en los contextos democráticos”.

Escucha la nota:



El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, aseguró que las expresiones de “que el INE debe morir y ser exterminado” que emitieron Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado, líder nacional de Morena, están en el límite de la ley y “rayan en el discurso de odio el cual está penado en las legislaciones democráticas”.

“Eso es lo que se dice ahora en México, hay quien sostiene que a las instituciones, literal, hay instituciones que deben morir, concretamente el INE debe morir, que debe ser erradicado, que el INE debe ser exterminado, no soy yo quien para decirlo, pero me da la impresión que discursos de esa naturaleza claramente están al linde de la ley y rayan en lo que se conoce como el discurso de odio que está claramente penado por las distintas legislaciones democráticas”.

En su participación en el foro “Fake news y posverdad”, afirmó que cuando se usan las redes sociales “para llamar a matar a alguien no es lícito en los contextos democráticos”.

Información relacionada: INE organiza segundo debate entre partidos

“Usar las redes sociales para llamar a matar a alguien no es lícito en un contexto democrático, pero ya lo decía Alfredo como distinguimos una opinión de una noticia, cómo distinguimos una media verdad de una noticia falsa, el problema no es menor”.

El consejero presidente del INE advirtió que las redes sociales generan una comunicación “mucho más horizontal pero no permiten a todos los miembros interactuar en igualdad de condiciones” por lo que no hacen más democracia y tampoco generan la responsabilidad a cada una de las personas de hacerse cargo de lo que se dice.

Reconoció que en estos espacios se potencializan las mentiras y generan un “ambiente nocivo”, y cuando existen amenazas o agresiones “se pierde el piso mínimo de entendimiento que se requiere para una discusión democrática”.

“Si yo lo que hago es poner una opinión en mi red social en cualquier plataforma y enfrente me encuentro a alguien que lo único que te dice es vamos a ir por ti a tu casa, evidentemente no hay un debate democrático, ni de lejos, o cuando tienes una agresión, una descalificación gratuita, lo digo en mexicano: si tu dices algo, pones una opinión y enfrente tienes una mentada de madre, ese piso de entendimiento común que supone la discusión democrática no se puede dar”.

Dijo que las redes sociales son mecanismos de comunicación que se puede utilizar de manera constructiva o lesiva, “pero no son más o menos democráticas”, de ahí que algunos actores en México primero las consideraran “benditas y después malditas”.

“Las redes no es que sean buenas o malas, es muy curioso en México pasamos de una afirmación de algunos actores políticos que hablaban de benditas redes sociales, porque les funcionaba muy bien, ahora a condenar y mal decir, y decir malditas redes sociales, porque ya no son los únicos que las usan, lo que quiero decir es que las redes sociales son mecanismos”, finalizó.