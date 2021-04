En esta elección están en juego dos proyectos de país: PAN

Escucha la nota:



Al iniciar formalmente las campañas electorales, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, afirmó que en esta elección están en juego dos proyectos de país: el que representa su partido “que busca mejores condiciones de vida para la gente y nuevas oportunidades de desarrollo; y el de Morena, basado en la destrucción, retroceso, hambre y pobreza”.

Cortés Mendoza, convocó a la ciudadanía a comparar propuestas y trayectorias de las candidatas y candidatos a puestos de elección popular, con el fin de poder elegir a los que sí pueden dar resultados a las necesidades de la gente, porque ya no hay cabida para las falsas promesas como las hechas en 2018 por el partido en el gobierno.

El líder del PAN, lanzó un “ya basta” pues dijo que de nada le sirven al país los diputados levanta manos morenistas, que no proponen nada, que no sirven de contrapeso de poder que es la naturaleza principal de la Cámara de Diputados, que no regresaron a sus distritos porque no ganaron ni por su prestigio, ni por su trabajo, que ganaron sin hacer campaña, sin comprometerse con la gente solo por la ola morenista irreflexiva.

El dirigente del PAN, también hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a promover e impulsar una amplia participación ciudadana en este proceso que permita lograr una copiosa votación el 6 de junio, pues es la única forma legal que tenemos la mayoría de los mexicanos para poner un alto a Morena y evitar la destrucción de México.