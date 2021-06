Candidato del PAN a diputado migrante obtuvo mayoría de votos: IECM

Escucha la nota:



El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que Raúl de Jesús Torres Guerrero, conocido como “Raúl Richie”, candidato del PAN a la diputación migrante, obtuvo la mayor cantidad de votos, por lo que formará parte del Congreso capitalino.

En un comunicado, explicó que ocho mil 906 capitalinos de la Ciudad de México residentes en 46 países votaron en la elección de la primera diputación migrante, de ellos el panista obtuvo 4 mil 883 votos.

Lista Nominal de extranjeros

Detalló que la participación de los capitalinos que radican en el extranjero equivale a poco más del 70 por ciento de los 12 mil 226 “chilangos validados en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero”.

Indicó que mil 556 de los votos fueron recibidos por la vía postal, mientras que 7 mil 350 se emitieron, a través del Sistema de Votación Electrónica por Internet.

El informe del Instituto Electoral, añadió que las candidaturas no registradas obtuvieron 28 votos y 122 votos nulos, y si bien se recibieron mil 563 sobres de votos, en siete de ellos, no contenían boletas, por lo que no se contabilizaron como votos válidos.

¿Morena se desploma en la CDMX?

El izquierdista Morena, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y sus aliados se desplomaron en las elecciones 2021 de este domingo en CDMX bastión tradicional de la izquierda, al ganar hasta el momento en seis de las 16 alcaldías que forman la capital.

Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares, con un avance del 95 % escrutado, la coalición opositora “Va por México” ganó los comicios al imponerse en nueve demarcaciones, mientras que en Xochimilco lo cerrado de los resultados no marcan una diferencia en favor de uno u otro bando.

Elecciones libres y democráticas

Un resultado histórico para los conservadores (PAN-PRI-PRD) que hasta ahora solo dominaban dos demarcaciones.