Bienestar resguarda inmuebles y vehículos por Elecciones México 2021

Con motivo de las elecciones México 2021 que se realizarán en todo el país el próximo domingo 6 de junio, la Secretaría de Bienestar selló y resguardó inmuebles, vehículos y estacionamientos de todas sus delegaciones de Programas para el Desarrollo con el fin de evitar cualquier uso político electoral.

Lo anterior en cumplimiento a su Programa de Blindaje Electoral 2021 y en coordinación con la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia, el Órgano Interno de Control, la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la secretaría y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), en cada delegación se instaló un grupo de trabajo encargado del resguardo y colocación de sellos.

De manera previa a la fijación de los sellos de resguardo en las entradas de los inmuebles y el parque vehicular asignado a Programas para el Desarrollo, los grupos de trabajo inspeccionaron y verificaron la no existencia de propaganda proselitista ni gubernamental.

La medida incluye oficinas, bodegas, estacionamientos, inmuebles y vehículos de órganos administrativos desconcentrados y entidades sectorizadas, y expresa el respeto absoluto de la Secretaría de Bienestar a los principios de imparcialidad y neutralidad durante la contienda electoral.

En Ciudad de México, el resguardo incluye las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, ubicadas en Paseo de la Reforma No. 116 y No. 151 y la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo, situada en Lucerna No. 24, colonia Juárez, en la demarcación Cuauhtémoc.