Aprobará INE uso obligatorio de cubrebocas para votar

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, señaló que en breve el Consejo General del INE aprobará que el día de la elección, el próximo 6 de junio, todos los que acudan a votar a las 163 mil casillas deberán portar el cubrebocas de forma obligatoria, la medida se tomará “por si existe un ciudadano o un diputado que esté en contra de la medida y decida impugnarla ante el Tribunal Electoral” del Poder Judicial de la Federación.

En el conversatorio sobre el proceso electoral, que realizó la Facultad de Derecho de la UNAM, Córdova recordó el día en el que el diputado Gerardo Fernández Noroña se negó a usar el cubrebocas en las instalaciones del INE a pesar de la pandemia por Covid 19, por lo que el 6 de junio “hasta esa persona tendrá que ponérselo si quiere ejercer el derecho al voto”.

“Una de las decisiones que se van a tomar y que enfrentaremos, que veremos en los Centros de Votación el próximo 6 de junio es que no se va a permitir el ingreso a las casillas a nadie que no porte el cubrebocas, estamos convencidos que derechos políticos no pueden impedirse, pero a quien no porte cubrebocas se le proveerá uno para que ingrese a la casilla a ejercer el voto”.

Lorenzo Córdova indicó que sanitizar 163 mil casillas y garantizar el derecho a la salud de funcionarios y ciudadanos que acudan a votar implicará un gasto para el INE de 378 millones de pesos.

También, explicó que otro de los retos para la elección más grande la historia será garantizar la equidad en la contienda para que ningún servidor público intervenga en los comicios y “hay quienes ya hablan de censura de parte del INE”.

“Como saben hay una polémica abierta, hay quien habla de censura, lo único que hace la autoridad electoral es vigilar la imparcialidad con la que deben conducirse los servidores públicos particularmente con bienes y recursos que tienen bajo su resguardo”.

Además, el consejero presidente del INE señaló que están solicitando a la Secretaría de Hacienda una ampliación por mil 499 millones de pesos para la consulta popular promovida por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, por lo que esperan instalar 104 mil casillas para agosto próximo.