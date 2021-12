Videocurriculum, la tendencia laboral para 2022

El nuevo año que está por comenzar traerá nuevos retos y oportunidades en el mercado laboral para quien busque mejorar en su empleo o para agilizar la búsqueda de un trabajo y dentro de este contexto, el videocurriculum será una de las tendencias para encontrar trabajo en 2022.

Si bien no se trata de una herramienta laboral nueva, la pandemia se ha encargado de acelerar los procesos digitales de contratación de talento en las empresas.

Para Ivonne Vargas, especialista en Capital Humano y analista laboral, la atracción de talento a las empresas se está digitalizando de manera importante y en ello, el videocurrículum juega un papel trascendente.

¿Qué es el videocurriculum?

El ‘boom’ de las herramientas digitales y la necesidad de las empresas de agilizar los procesos de contratación, hacerlos más eficientes y a menores costos, ha impulsado el uso de esta tendencia, que tendrá un impulso importante en 2022.

Se trata de un video de máximo 5 minutos donde el candidato expone, de manera resumida, directa y con objetivos claros su perfil profesional, experiencia y lo que considera será su aporte al puesto al que aplica.

De acuerdo con Vargas, esta pieza en video debe tener las siguientes características para que tenga impacto en los reclutadores.

-Puede ser grabado por uno mismo o pedir que lo haga un tercero, siempre tomando en consideración los elementos de calidad en la misma, en imagen y composición.

-Duración máxima de 5 minutos.

-Escenario de grabación que sea formal, se recomienda no hacerlo en exteriores o lugares donde haya ruido y cin un encuadre adecuado, es decir, no sólo cara, no cuerpo completo.

-Debe contener los datos más importantes del candidato: Nombre, datos de contacto, perfil y experiencia laboral, vacante a la que se aplica y aporte que se considera hacer a la misma y a la empresa.

-Hablar con naturalidad y no mantenerse tenso durante la descripción, tener buena iluminación y voz con un tono que permita ser escuchado bien, sin levantar la voz ni mantenerla muy baja.

Videocurriculum no desplazará al reclutamiento tradicional

Esta herramienta como se ha mencionado, no es nueva pero si tendrá un impulso importante en 2022 en el mercado laboral.

Para las empresas el uso de esta tendencia no es nuevo ya que antes de la pandemia el 46% de los empleadores ya lo utilizaba, pero dos años después, con la pandemia y el confinamiento de por medio, actualmente el 66% de las compañías ya lo usa como apoyo en los procesos de selección, señala la también autora del libro Contrátame.

Pese al avance que ha tenido, Vargas dice que no va a desplazar al reclutamiento de talento tradicional, sino que será un complemento.

“El videocurriculum no va a desplazar al reclutamiento tradicional, es una herramienta que va a agilizar los procesos y será un apoyo importante para ello”, dijo.

En su opinión, el uso de esta herramienta va a crecer entre 2025 y 2030 gracias al avance de la digitalización en muchas áreas productivas y a que sectores como manufactura, banca y comercial ya lo usan cotidianamente.

Futuro del reclutamiento en México

Si bien en países como Estados Unidos y España, el videocurrículum ya es usado de manera frecuente por las empresas a la hora del reclutamiento de personal, en México su creciente uso hará que sea el futuro en materia de contratación.

“El potencial que tendrá en México el uso de esta herramienta va en el sentido del potencial que ha tenido y tendrá la digitalización, crecerá de manera importante porque hay talento por reclutar y se ha reforzado la digitalización de manera importante”, señaló la especialista laboral.

Esta herramienta no sólo se pude emplear en los procesos de contratación, sino también para quienes quieran emprender, solicitar una beca o un financiamiento.

Además no se trata de que vaya a sustituir a las otras fases de la contratación, sino que es la primera y una de las más importantes, los empleadores también necesitarán del currículum escrito, de hacer entrevistas y de realizar pruebas, pero al tratarse de la primera fase su importancia es grande.

Así, el videocurriculum será una de las tendencias para conseguir trabajo durante 2022.