UIF investiga a ex senadores panistas

Escucha la nota:



La Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, confirmó que investiga a los ex senadores panistas Ernesto Cordero, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle pues detectó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias, aunque no están relacionados con la investigación derivada las revelaciones que ha hecho el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

La UIF señaló que la indagatoria responde al grupo ligado al expresidente Felipe Calderon y su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Cabe señalar que, Ernesto Cordero formó parte del gabinete de presidente Felipe Calderón Hinojosa, al fungir como secretario de Hacienda y de Desarrollo Social, así como Javier Lozano Alarcon que fue secretario del Trabajo.

Información relacionada: PAN, PRD y MC piden investigar a Pío López Obrador, David León y a Morena

Aunque las investigaciones que desarrolla la UIF no están ligadas directamente al caso de Corrupción de Odebrecht, los nombres de Ernesto Cordero Arrollo y Jorge Luis Lavalle Maury si aparecen en la denuncia que Lozoya realizó por recibir sobornos para votar a favor de la reforma energética en el Senado en 2013 durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

La UIF inició esa investigación por movimientos irregulares en el sistema financiero mexicano.

En ese tiempo, Javier Lozano era presidente de la Comisión del Trabajo, Ernesto Cordero era el coordinador de la Bancada del PAN y Jorge Luis Lavalle Maury, integrante de la comisión de Energía y presidente del Comité de Administración del Senado de la República.