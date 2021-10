Transitorias cifras de inflación, dice AMLO sobre datos de Inegi

Luego de que en la primera mitad de octubre la inflación alcanzó un 0.54 por ciento y aumento 6.12 por ciento el índice de precios al consumidor subió de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que “los economistas nuestros, de Hacienda, sostienen que es transitorio. De todas formas vamos a seguir cuidando que no haya aumentos de precios sin justificación”.

“Estamos procurando que no aumente la inflación porque eso afecta la economía popular”, agregó el mandatario federal al explicar que hay un impacto de la baja en la producción mundial y costos de transportación de mercancías además de que “se soltó bastante dinero en Estados Unidos para reavivar la economía, creo yo que es lo que está impactando”, confió.

“Lo que hicimos con el gas ayudó, el gas es un insumo que aumenta los precios si se descontrola su costo, lo mismo en el caso de las gasolinas y no es cierto de que no haya subsidio a la luz”, respondió a los señalamientos de que 18 ciudades ya no contaban con el subsidio en el verano; “no se quitó ese programa”, remarcó.

—“¿Quién dio esa información?, cuestionó el titular del gobierno federal.

—“El Inegi”, se le aclaró.

—“Ah, pues no tiene los datos. Nosotros estamos apoyando, a todos los estados se les mantiene un subsidio; la luz no ha aumentado y lo puedo probar en términos reales, ni las gasolinas, ni el diésel, donde tuvimos el problema fue en el gas y ahí es donde estamos interviniendo, pero yo considero y que será un asunto transitorio, pasajero y que vamos a tener pronto una disminución en la inflación”, apuntó el presidente de la República.

Asimismo, el titular del gobierno federal resaltó la fortaleza del peso mexicano y subrayó que no se ha registrado ninguna devaluación desde que inició su gobierno e indicó que se mantiene su pronóstico de 6% de crecimiento anual.

“Recuperados” los empleos perdidos en la pandemia: AMLO

“Nunca se había visto esto a la historia reciente, ya estamos recuperando los empleos perdidos por la pandemia, ya lo recuperamos, ya estamos como en 20 millones 700 mil empleos de trabajadores inscritos en el (Instituto Mexicano del) Seguro Social y ya hay más empleos inscritos ahora en el Seguro Social, más trabajadores inscritos que los que había antes de la pandemia” del Coronavirus, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al mostrar unas gráficas en el salón Tesorería, el mandatario mexicano insistió que en febrero del 2020 se tenían registrados 20 millones 614 mil puestos de trabajo; después de marzo del 2020 comenzó la pérdida de empleos por el COVID-19.

“Estamos hablando pues de más de un millón de empleos perdidos para julio, un millón 200 (empleos), (se tenían) 19 millones 496 mil (empleos) y ahí fuimos recuperando poco a poco, en diciembre se perdieron por la subcontratación y ahora veremos que va a pasar en este diciembre que entró en vigor la nueva ley. Luego empezó a subir Y estamos en lo que les decía de 20 millones 703 mil (empleos) y así es más o menos el comportamiento de la economía formal, porque esta información es de los inscritos al seguro social”, explicó el presidente de la República.

Finalmente, López Obrador afirmó que también hay un aumento en el monto de los salarios. “Vamos a seguir avanzando”, concluyó.