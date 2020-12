Suspende Profeco a proveedor de oxígeno en CDMX

Escucha la nota:



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), suspendió la comercialización de oxígeno de un proveedor cuyo establecimiento se ubica en la Avenida General Mariano Escobedo, No. 144, casi esquina con Marina Nacional, en la Ciudad de México.

En medio de la pandemia por coronavirus y la alta demanda de ese insumo, la Procuraduría indicó que a raíz de la denuncia de un consumidor, se debió suspender el servicio del proveedor referido e iniciar procedimiento por violaciones a la ley.

El establecimiento no proporcionaba información sobre el precio de recarga de cilindros, no informaba sobre las condiciones para facturar, tampoco sobre los mecanismos para tramitar reembolsos de dinero en caso de cancelación del servicio, y no acreditó de manera documental “las variaciones que ha tenido el oxígeno a lo largo del año”, refirió la institución.

En un comunicado, señaló que la suspensión del negocio señalado, tiene como fin modificar el comportamiento comercial, a fin de que se preste un servicio adecuado a los consumidores.

Aclaró que el establecimiento en cuestión, utiliza logotipos de la empresa especializada en distribución de gas medicinal e industrial Grupo Infra, misma que se deslindó de los sancionados.

La Procuraduría detalló que el Grupo Infra envió una carta al procurador Ricardo Sheffield, en la que puntualiza que el proveedor sancionado no es un asociado suyo, y tampoco ha incrementado los precios del oxígeno medicinal desde el año 2019, y no lo hará mientras dure la pandemia por coronavirus.