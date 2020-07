Subsidio de desempleo registra 1.3 millones de solicitudes en EEUU

Poco más de 1.3 millones de personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en Estados Unidos, cifra similar a los 1.31 millones de la semana anterior, informó este jueves el Departamento de Trabajo.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 1,300,000 for the week ending 7/11 (-10,000).

Insured unemployment was 17,338,000 for the week ending 7/4 (-422,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) July 16, 2020