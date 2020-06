SHCP implementa medidas de mitigación ante emergencia

Escucha la nota:



La SHCP, informó que la implementación de las medidas de mitigación de la emergencia sanitaria y económica se tradujo en un incremento de 10.9 por ciento real anual en el gasto de la Administración Pública Centralizada durante el periodo enero-mayo.

La dependencia detalló que también se registró un aumento de 16.8 por ciento real anual en la inversión física para el mismo periodo, con lo que se busca una recuperación económica rápida y sostenida.

En su reporte de finanzas públicas, hacienda señaló que en su conjunto, el gasto neto presupuestario registró un incremento anual de 4.6 por ciento real en los primeros cinco meses del año, donde destaca el dinamismo del gasto programable, con un crecimiento anual de 5.8 por ciento real.

Asimismo la dependencia que encabeza Arturo Herrera, indicó que en el periodo enero-mayo de 2020 los ingresos tributarios crecieron 2.1 por ciento respecto a 2019, resultado de las mejoras en la eficiencia recaudatoria dado que no se han creado nuevos impuestos, ni se han aumentado los existentes.

En el mismo periodo, los ingresos no tributarios aumentaron 63.3 por ciento real anual, pues ahí se registra el uso de recursos de fondos y fideicomisos que no tienen compromisos previos como estrategia para evitar endeudamiento adicional, a fin de no trasladar costos a las generaciones futuras.

Asimismo reconoció que ante los menores precios de hidrocarburos y combustibles, y debido a la disminución en las ventas internas de estos últimos por las medidas de confinamiento, los ingresos petroleros se redujeron 47.3 por ciento real anual en enero-mayo.