SHCP aclarará versiones de compra de reservas al Banxico: AMLO

Cuestionado sobre la versión de la compra de siete mil millones de dólares de las reservas, del gobierno federal al Banco de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, informará al respecto; en los “temas que tienen que ver con las finanzas, aún con el compromiso que tenemos de la transparencia, hay mucha especulación”, justificó.

Desde su mensaje matutino en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo recordó que “aquí hablábamos de la utilización de recursos de México que estaban entregándonos —los Derechos Especiales de Giro— y que estábamos pensando en la posibilidad de comprar bonos para pagar la deuda y en especial, la deuda de Pemex. ¿Saben qué pasó?, que aumentaron los intereses en los bonos de Pemex. Nada más porque están los fondos llamados buitres, especulativos… Nada más que no contaban que no era como ellos imaginaban, pero andan queriendo robar sin trabajar. O sea, todo es pura especulación”, agregó.

“Es mejor la pobreza que la deshonra”: AMLO

“No cabe duda que el dinero… es la papá y la mamá del diablo. No dejo de dar el consejo sobre todo a los jóvenes, de que se alejen lo más que puedan del dinero. Eso es una tentación y no necesariamente significa felicidad, a veces es la perdición”, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¡No, no, no, qué barbaridad!, la ropa, los relojes, de mal gusto, y que conste que no estoy en contra de que quien trabajo, esfuerzo, de conformidad con la ley logra un patrimonio, siempre lo he dicho, merece respeto, porque no todo el que tiene es malvado, pero el lujo, la ostentación es de mal gusto, es ofensivo y si nos podemos alejar de eso, mejor”, enfatizó el primer mandatario mexicano.

“¿Cuál es el mejor consejo?, es mejor la pobreza que la deshonra. No hay que ambicionar… Y no quiere decir que no se tenga para lo básico… pero como decía Juárez ‘la justa medianía, no la ambición’… llega a ser tanta la ambición que el dinero se convierte en un ‘dios’ y se vuelve un asunto enfermizo”, subrayó el presidente López Obrador al recordar el multihomicidio del que fuera titular Unidad de Política y Control Presupuestario, Alfonso Isaac Gamboa y su familia, presuntamente perpetrado por la esposa y su amante —un marino hoy prófugo—, en Temixco, Morelos, el 21 de mayo de 2020, un dato que integra en su más reciente libro “A la mitad del camino”.

Avanza Banco del Bienestar “contra viento y marea”: AMLO

Al pedir a la Comisión Nacional Bancaria “estar pendiente” de las instituciones financieras, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que avanza el despliegue de sucursales del Banco del Bienestar, “contra viento y marea”.

“Todo ha ido cambiando en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Entonces, hay una política nueva, distinta”, apuntó el mandatario mexicano al afirmar que desde el tiempo del expresidente Carlos Salinas se “entregaron bancos a allegados, a amigos, que no eran banqueros…Simulaban subastas y licitaciones pero ya de antemano se sabía a quién le iba a tocar la empresa, el banco. Como no ganó Roberto Hernández, quien quería quedarse con Teléfonos de México, le dieron como premio de consolación Banamex y así, el que quería Banamex y no le tocó, le dieron Bancomer.Esto que les estoy diciendo no lo estoy inventando, hasta lo escribieron en un libro, que se llama el Libro Blanco. Pero ahí está”, finalizó López Obrador.