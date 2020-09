SE laza MujerExportaMX para favorecer crecimiento de mujeres

Escucha la nota:



La Secretaría de Economía presentó la primera rueda de negocios virtual MujerExportaMx, la cual tiene el propósito vincular a las pequeñas y medianas empresas de mujeres mexicanas con importadores de Canadá y de Estados Unidos y con ello promover el crecimiento de la economía mexicana.

En conferencia de prensa, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, comentó que el T-MEC abre la oportunidad de favorecer el crecimiento de las mujeres, quienes aseguran que la pandemia por el Covid-19 no las va a detener para acceder a los mercados internacionales y lograr una mayor participación en la actividad productiva.

“El T-MEC nos abre muchas opciones y muchos desafíos en muchos lados, tiene capítulos muy importantes para favorecer el crecimiento y la incorporación de las mujeres no solo en al mercado de trabajo, pero también al emprendimiento. El T-MEC incluye la creación de un comité de competitividad que proporciona asesoría y recomendaciones para Pymes y hace énfasis en Pymes de poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad como las mujeres, las indígenas”.

La titular del Inmujeres reconoció que han sido poco los esfuerzos para apoyar y crear espacios para las mujeres que le apuestan a la internacionalización, lo que ha propiciado que 60% no cuentan con información sobre programas del gobierno.

“Los estudios que se han hecho muestran que 60%, más de la mitad de las mujeres empresarias no saben, no tienen información completa sobre créditos o programas del gobierno y miren que hemos hechos esfuerzos, pero no hemos llegado porque hay que llegar directamente y solo 4% de las mujeres empresarias han participado en ruedas de negocio y mucho menos están exportando”.

Para poder participar en la rueda de negocios, las interesadas deben cumplir con siete requisitos entre los que se encuentran: que el 10% de la empresa corresponda a una mujer, tener capacidad de producción y contar con certificaciones y hablar inglés.