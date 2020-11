SAT fallas en vigilancia y aplicación de multas por pago de IEPS a cigarros: ASF

Escucha la nota:



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incurrió en fallas de vigilancia en materia de cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de Tabacos Labrados; así como en la aplicación de multas a contribuyentes por incumplimiento, identificó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al revisar la Cuenta Pública 2019, el órgano fiscalizador señaló que debido al rezago en la actualización de formatos en algunos sistemas informáticos de SAT, y la falta de procedimientos alternos para emisión de multas, durante 2019, sólo se pudieron recuperar 4.6 millones de 290 millones posibles, asociados a resoluciones por incumplimiento en el pago de impuestos especiales al tabaco.

De acuerdo al paquete de informes de fiscalización a la primera Cuenta Publica de la presente administración, la ASF indicó que las faltas de medidas de control que permitan identificar a los contribuyentes para efectos de cobro, deben ser atendidas.

Por lo tanto, se recomendó a la Cámara de Diputados evaluar la pertinencia de establecer un porcentaje determinado de los recursos recaudados con el IEPS a tabacos labrados, para destinarlo al combate al tabaquismo, con el fin de que el gravamen cumpla los fines “extrafiscales” previstos.

La Auditoría indicó que de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud, los recursos del programa de “Prevención y Atención contra las Adicciones”, no se “etiquetan” para acciones específicas relacionadas con el consumo de tabaco, sino que se destinan a “acciones generales de prevención, capacitación y atención de adicciones en general”, sin especificar el tipo de sustancia.

Ante dichos resultados, el órgano fiscalizador concluyó que la Ley de Ingresos debe especificar que lo recaudado con el cobro de IEPS a tabacos labrados, se usará en fortalecer los sistemas sanitarios para promover el abandono del consumo de tabaco.

Esto, debido a que la política de impuestos al tabaco con fines de reducción de consumo, no ha tenido ese efecto.

Recordó que la recaudación por IEPS a los cigarros, se ha incrementado en promedio al año, del 2010 a la fecha, en 5.4 por ciento, y en 2019 se captaron cerca de 43 mil millones de pesos,

Sin embargo, ello no ha reducido el consumo, ya que 19.4 millones de ciudadanos en el país fuman.

En la revisión al SAT, la ASF resolvió pedirle audite a tres de las principales empresas del ramo, debido a que hubo inconsistencias en sus declaraciones informativas y también en el pago del IEPS.

Indicó que al verificar las listas de contribuyentes obligados a pagar IEPS de Tabacos Labrados, se encontró que de 210, 40 pagaron 42 mil 976 millones de pesos; y 170 restantes no realizaron pagos en 2019.

En el proceso de localización de los contribuyentes, se encontró que la autoridad fiscal no realizó acciones de vigilancia a 67 que debían declarar mensualmente el IEPS.

Aunque el Código Fiscal de la Federación prevé multas de mil 400 a 17 mil 400 pesos por no presentar declaraciones, solicitudes, avisos o constancias que exigen las disposiciones fiscales, el SAT informó que en 2019 no hubo multas por incumplimiento contra 203 contribuyentes, debido a la actualización en los formatos en los sistemas informáticos oficiales.

De los 67 contribuyentes obligados a declarar mensualmente el IEPS, 33 no fueron vigilados en 2019, ya que no se identificaron comprobantes fiscales de ingresos emitidos ni recibidos, por lo que técnicamente no tuvieron actividad económica.

19 de los señalados cumplieron sus obligaciones antes de que el SAT ejerciera acciones de vigilancia; en siete casos se acreditó que no había medio alguno para contactar al deudor, y en ocho casos, el Servicio justificó por qué no ejerció labores de vigilancia.

La ASF señaló que el SAT debe contar con procedimientos alternos para emitir multas, cuando sus sistemas tecnológicos no estén actualizados.

En 2019, el SAT administró 888 resoluciones por incumplimiento en el pago del impuesto, por un monto de 412 millones 853 mil pesos.

De dichas resoluciones, en 31 casos, por un monto de 203 millones 620 mil pesos, el procedimiento contra la falta de pago no prosperó, por fallos desfavorables contra el SAT, emitidos por autoridades judiciales y administrativas.

Se dieron de baja 281 resoluciones, por un monto de 82 millones 400 mil pesos, por falta de solvencia de los contribuyentes; mientras que sólo en 11 casos, equivalentes al 1.6 por ciento, el SAT logró recuperar los pagos pendientes, por 4.6 millones de pesos.

Ello, debido a que se dieron de baja 315 resoluciones por un monto de 286 millones, sin obtener el pago pendiente.

El SAT tiene en proceso 562 resoluciones, por un monto de 121 millones 768 mil pesos.

De dichos casos, 232, equivalentes a 47 millones de pesos, podrían ser dados de baja, por la insolvencia de los deudores.

Por ello, se recomendó al SAT contar con “marcadores” o registros para segmentar adecuadamente su cartera de deudores, e identificar debidamente a quienes no cumplen los mínimos requisitos fiscales.