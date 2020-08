Repuntan solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU

La cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos subió la semana pasada a 1.1 millones, comparado con 963 mil pedidos en la semana anterior, informó este jueves el Departamento de Trabajo.

La semana pasada también fue la segunda en la cual más de 16 millones de trabajadores independientes y subcontratistas quedaron sin el subsidio semanal de 600 dólares otorgado gracias a un programa de emergencia creado en marzo para hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 1,106,000 for the week ending 8/15 (+135,000).

Insured unemployment was 14,844,000 for the week ending 8/8 (-636,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) August 20, 2020