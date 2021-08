¿Quieres pedir un préstamo bancario? Conoce cómo solicitar un crédito

No olvides que tu deuda, no debe rebasar tus ingresos, por ello estima tus ganancias netas para determinar cuánto es lo que podrás pagar.

¿Esta pandemia acabó con tus finanzas?, pero estas planeando proyectos a corto o mediano plazo, un préstamo bancario podría ser una opción.

Pero, antes de aventurarte, es importante que conozcas algunos términos y condiciones que podrían ayudarte para hacer más fácil este trámite.

Primero, debes de saber que el banco tiene como función administrar los ahorros de clientes y/o empresas para después prestar esos recursos y obtener ganancias, es decir, el banco toma prestado depósitos y presta a largo plazo, lo que se conoce como créditos.

Por esto es importante, que quien pide un crédito lo pague en los tiempos marcados, ya que, en cualquier momento el banco debe devolver a sus ahorradores la cantidad tomada, y mantener el ciclo de ahorro – capto – presto- devuelvo.

¿Qué pide el banco para darte un crédito?

Cuando acudes a solicitar un préstamo al banco, la institución evalúa justamente este riesgo, es por ello que serás cuestionado sobre tus principales fuentes de ingreso, tu historial crediticio, si tienes deudas con otros bancos y para que quieres el crédito.

Estos datos, te ubicaran en un nivel de riesgo, de este depende la tasa de intereses que tendrás y las condiciones que tendrá el banco para hacerte un préstamo.

Brinda datos reales

Otro de los filtros por los que pasarás es el llenado de una solicitud. Es importante que la llenes con tus datos correctos y verídicos, pues de lo contrario tu solicitud de préstamo correrá el riesgo de ser rechazada.

No olvides que tu deuda, no debe rebasar tus ingresos, por ello estima tus ganancias netas para determinar cuanto es lo que podrás pagar.

¡Felicidades ya tienes tu crédito!

Si la final de todo lograste obtener un préstamo bancario no olvides utilizar correctamente este financiamiento, pues eso te ayudará a evitar inconvenientes. Recuerda que un crédito no es dinero extra, pues lo tendrás que devolver luego de un plazo con intereses, por ello se recomienda no pedir más que el necesario.

Asimismo, recuerda las fechas de corte y las fechas de pago, para estar al día con tus pagos y crear un buen historial crediticio; asimismo, identifica las opciones que tendrás para poder pagar, pues esto, en ocasiones puede ayudarte a evitar filas en el banco, si la institución cuenta con aplicaciones para ello.

Las letras chiquitas

Como en todo documento, es importante leer de principio a fin los contratos para evitar ‘las letras chiquitas’, y si tienes dudas, pregunta a quien te este asesorando sobre alguna clausula.

Ya sabes algunos pasos al solicitar un crédito, recuerda que es valido verificar diversas opciones y asesorarte antes de solicitar un préstamo bancario.