Profeco pone en marcha operativo por el ‘Día del Amor’

La Profeco, para este 14 de febrero, aconsejó a los consumidores “regalar afecto y no comprarlo”.

Escucha la nota:



El 14 se febrero es una de las fechas más comerciales del año, por lo que la Profeco puso en marcha su operativo “Día del Amor y la Amistad 2020”, que consistirá en vigilar hasta el próximo viernes 14 de febrero, que los comercios establecidos cumplan con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Profeco que encabeza Ricardo Sheffeld Padilla, también demando a los consumidores hacer un consumo razonado al momento de comprar el obsequio y no adquirir deudas significativas.

*Información relacionada: Diputados se felicitan por Día del Amor, pero dejan pendiente prisión preventiva

También recomendó planear el festejo, definir el presupuesto, estableciendo un límite de gastos y procurar respetarlo; comparar precios entre establecimientos y/o servicios, lo que le permitirá, incluso, la posibilidad de encontrar alguna promoción.

Recordó que si acudes a celebrar a un restaurante, la reservación debe hacerse con anticipación, y precisó que en dichos comercios no pueden exigir propina, ésta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor. De igual manera, no pueden solicitar consumo mínimo.

Por último la Profeco, para este 14 de febrero, aconsejó a los consumidores “regalar afecto y no comprarlo”.