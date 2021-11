Por una encuesta en Twitter, Elon Musk pierde millones de dólares con la caída de Tesla

Los últimos días han sido de significativas pérdidas millonarias para el empresario estadounidense, Elon Musk, quien se vio afectado por la caída de Tesla.

Todo surgió después de haber publicado una polémica encuesta a través de Twitter, donde el magnate le pregunta a sus seguidores si debe de vender parte de sus acciones.

Posteriormente, Tesla, compañía del multimillonario presentaron lo que sería su mayor caída de los ochos meses.

Tras publicar la polémica encuesta, el empresario estadounidense perdió 50 mil millones de dólares en tan sólo dos días.

Lo anterior marca el mayor desplome que ha registrado en la historia del índice de multimillonarios de Bloomberg en el periodo mencionado.

Cabe destacar que las acciones habían presentado un incremento del 73 por ciento este año hasta el 5 de noviembre, mientras que el S&P 500 subió 25 por ciento.

La encuesta que publicó Elon Musk en Twitter generó la participación de los más de 63.2 millones de seguidores que tiene en dicha red social.

La mayoría de los participantes, el 58 por ciento, señaló que sí debería de realizar la venta de sus acciones de Tesla, mientas que el restante, el 42 por ciento, dijo que no.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021