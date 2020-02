No se dará “marcha atrás” en tener control de adquisición de medicamentos: Insabi

Escucha la nota:



El director del Instituto de Salud para el Bienestar aseguró que hasta el momento son 24 los estados que han firmado el convenio de adhesión y ochos que no, pero continúan trabajando con ellos, aunque advirtió que “no darán marcha atrás” que la adquisición de medicamentos y equipos, y la construcción de infraestructura médica sean decisiones que se centralicen en el Insabi.

Al participar en la sesión conjunta de la Academia Nacional de Medicina y Secretaría de Salud, indicó que no pueden seguir “supeditados a las decisiones de los estados” donde se cometieron graves errores “como hacer copy page en su lista de requerimientos de fármacos que ya no se fabrican” y dejar 327 hospitales inconclusos.

“En donde no estamos de acuerdo es en la adquisición de medicamentos, en adquisición de los equipos y en la parte de la construcción que no sea derivada de una planeación y que favorezca a la gente, ahí nosotros no vamos a dar ni un paso para atrás, o sea no se pueden seguir cometiendo los errores que se han hecho en este país durante 40 años… No estamos supeditados a adquirir lo que decían los 32 estados”, explicó.

Explicó que los 327 hospitales y unidades médico familiares que están inconclusas las van a terminar de construir para que empiecen a dar servicios gratuitos.

“Hasta hace una semana teníamos en el país 307 establecimientos abandonados, ahora les puedo decir que son 327 y todavía seguimos revisando en algunos estados y seguramente encontraremos otras construcciones abandonadas, hemos encontrado construcción, con equipo, con todo pero sin doctores, no abierta para brindar servicios de salud”, dijo.

Explicó que durante esta semana se han reunido con los gobernadores de Durango, Yucatán, Michoacán, Estado de México y Jalisco “para tener un entendimiento pleno para la salud” de la población, y dijo que los cambios que hará el Insabi es evitar la subrogación de servicios que van desde limpieza hasta el uso de pruebas de laboratorio.

También, detalló que la nueva política de salud incluye contar con el menor número de empleados administrativos para este sector, porque en el Seguro Popular “un afiliador ganaba hasta 128 mil pesos mensuales cuando un médico tiene un salario cercano a los 30 mil pesos”.

En este encuentro también participó el secretario de Salud, Jorge Alcocer; Ruy López, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades; y Gustavo Reyes, coordinador de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.