“Muy” pesimistas, dice AMLO sobre estimaciones de FMI

Cuestionado sobre las proyecciones económicas para México del Fondo Monetario Internacional (FMI), que advierte una mayor caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, de 10.5 por ciento, superior a la contracción de 6.6 por ciento en abril pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las estimaciones son “muy” pesimistas, pues hay “indicios” de que se están recuperando las finanzas del país ante el Coronavirus.

“Está muy pesimista; yo estoy optimista, a partir de datos objetivos, datos reales, datos duros, yo sostengo que nos vamos a recuperar pronto, se pronosticaba que sólo en marzo íbamos a caer hasta 5 por ciento y no sucedió así. El trimestre más difícil sin duda es este abril, mayo, junio. El dato más sólido que se tiene es el de la pérdida de empleos y repito en abril se perdieron 555 mil empleos, ya en mayo fueron 340 mil ya tocamos fondo” agregó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

“Yo sigo sosteniendo que va a ser una ‘V’ aunque otros están señalando que va a ser una ‘L’. No, va a ser una ‘V’ y ya tengo los elementos, hay indicios que empieza la recuperación”, insistió el presidente de la República.

“Nosotros tenemos que cantar ‘gracias a la vida que nos ha dado tanto’. Tenemos que ver con optimismo el futuro y tenemos que salir adelante, además, eso es parte de nuestra salud, si estamos amargados, con odios, nos enfermamos, eso no es bueno; entre más estemos contentos, felices, alegres, nos va a ir muchísimo mejor, hay un dicho que es muy certero, ‘al mal tiempo buena cara’, vamos adelante vamos a salir”, exhortó.

Asimismo, López Obrador rechazó que la Secretaría de Hacienda participe de la subasta de dólares; en esa línea sugirió al Banco de México cuidar las reservas del país.

“No participamos en ninguna subasta, mi recomendación al Banco de México de manera respetuosa es que se cuiden las reservas, que no se quieran utilizar recursos de la nación para apoyar a corporaciones económicas o financieras nosotros no estamos de acuerdo con eso, nos importa mucho que el Banco de México actúe con prudencia, que haya disciplina y que no utilicen dinero de las reservas y Hacienda no entra a eso”, enfatizó el presidente López Obrador.