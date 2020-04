Mil 600 millones de trabajadores podrían perder medios de subsistencia: OIT

Unos mil 600 millones de trabajadores de la economía informal, que representan a casi la mitad de la fuerza laboral global, están en peligro inmediato de perder sus medios de subsistencia debido a la pandemia del coronavirus, dijo este miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Nearly half of the global workforce is in immediate danger of having their livelihoods destroyed, according to our latest research. https://t.co/KamSJy0sxm #covid19

— International Labour Organization (@ilo) April 29, 2020