México requiere cambio de actitud hacia inversión: CEESP

El CEESP afirmó que México tiene grandes oportunidades enfrente, pero se requiere un cambio de actitud hacia la inversión para aprovecharlas.

El organismo que pertenece al CCE señaló que las últimas décadas hubo avances importantes que hay que reconocer para aprovechar en la salida de la pandemia.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dijo que ciertamente, hubo desaciertos, errores y corrupción, pero eso hay que corregirlo en vez echar por la borda las ventajas logradas.

Sostuvo que la planta productiva es más eficiente que hace dos décadas y la pobreza y la desigualdad social son menores, aunque actualmente la narrativa oficial que sostiene que todo lo anterior estaba mal y hay que cambiarlo de raíz es sesgada, incorrecta y a menudo basada en premisas falsas.

Por ello, el CEESP, aseveró que el riesgo es regresar a un sistema poco democrático de un partido de estado que resulte en manipulación y exclusión.

Recordó que, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reporta que el porcentaje de la población en pobreza extrema cayó entre 2008 y 2018 de 11 por ciento a 7.4 por ciento y que todos los indicadores de carencias sociales también declinaron en ese periodo, destacando el de acceso a la salud, lo que se refleja en la disminución de 22.2 puntos porcentuales en la carencia por acceso a los servicios de salud en el lapso 2008 a 2018, fundamentalmente por la expansión en la cobertura del Seguro Popular, que desapareció a partir de 2019 y fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que anunció ofrecer atención médica y medicamentos de manera gratuita y sin restricciones para todos sus beneficiarios, lo que ya hacía eficientemente el Seguro Popular. Asimismo, la disminución de 7.7 puntos en la carencia por acceso a seguridad social refleja mejores condiciones laborales, aunque aún es la carencia de mayor magnitud.

Indicó que el esfuerzo conjunto de todos los sectores fue arduo durante muchos años para establecer un entorno de mayor certidumbre, transparencia y credibilidad en sus procesos, a fin de facilitar el crecimiento económico. También se adoptaron políticas sociales, principalmente con los objetivos de reducir la pobreza y lograr mayor equidad.

Añadió que desde luego dichos esfuerzos no estuvieron exentos de tropiezos, desaciertos y corrupción, entre otros problemas. Quizá la principal falla fue la exclusión de diversos grupos sociales y regiones del proceso de modernización del país, que ahondó diferencias relativas. Pero lo correcto es trabajar en corregir esos puntos, no en echar por la borda los avances para volver a políticas del pasado previo a la época de la liberalización comercial, reforma económica y regulatoria y políticas sociales no clientelares. Esas políticas propias de una democracia incompleta, llena de adjetivos pero siempre privilegiando a un partido de estado, previas a los años que ahora se denominan de manera arbitraria y desinformada como “el periodo neoliberal”, fueron precisamente las que sembraron la semilla de la manipulación y la exclusión que prevaleció por décadas.