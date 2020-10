México hará primer pago de 4.2 mmdp por vacuna para COVID: SHCP

Escucha la nota:



El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, precisó que será el próximo 9 de octubre, cuando México haga el primer pago adelantado por la vacuna contra COVID-19, por un monto de cuatro mil 200 millones de pesos.

Ello, con el fin de que la distribución del antídoto inicie en el primer trimestre del año 2021.

Al comparecer ante diputados federales y ante reiterados cuestionamientos sobre el tema, el funcionario federal explicó que el presupuesto 2021 no incluye una partida específica para las vacunas, porque la compra iniciará en este 2020 y la misma depende de la disponibilidad del insumo.

“Justo esta semana vamos a dar los primeros adelantos para la adquisición de las vacunas para el COVID-19, la derivada del marco COVAX, dos contratos con empresas farmacéuticas y dos contratos bilaterales adicionales con países. Anticipamos que la distribución de la vacuna inicie durante el primer trimestre del 2021”, indicó en su primera intervención.

“El 9 de octubre es la fecha, dentro de una semana, donde vamos a pagar alrededor de cuatro mil 200 millones de pesos con recursos previstos en el Fonsabi, en el Fideicomiso que tiene el INSABI, para dar el primer adelanto de las vacunas. Después vamos a tener cuatro, tres tipos de contratos distintos”, abundó.

Ello, al referirse al mecanismo COVAX, que permitirá acceder hasta a 18 vacunas desarrolladas con respaldo en ese instrumento, contratos con empresas privadas y contratos con organismos internacionales.

“Las primeras vacunas van a ir para médicos, enfermeras y los que están en la línea de batalla y por lo tanto están más expuestos, después van a ir para las personas que están en situación de riesgo, en particular a los adultos mayores, pero la idea es que en el transcurso del año lleguen suficientes lotes para vacunar a un porcentaje muy alto de la población mexicana. Esto va a implicar no solamente para México, sino probablemente para el resto del mundo, que vamos a estar teniendo la campaña de vacunación más ambiciosa en la historia de la humanidad”, recalcó.

Durante su presentación, el secretario Herrera Gutiérrez reiteró que el crecimiento y la recuperación económica del país, están atados al tratamiento de la pandemia.

“Durante 2021, la atención de la pandemia continuará determinando la ejecución de la política económica en un marco de estabilidad macroeconómica y un manejo de las finanzas públicas que no comprometa su sostenibilidad de largo plazo. Algo que se ha reconocido en los últimos meses, es que no hay disyuntiva entre la salud y la contención de la pandemia y la economía. Si la pandemia no se mantiene contenida, la economía no puede crecer de manera constante”, abundó.

Durante su presentación en San Lázaro, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario recordó que por primera vez en la historia del orbe, la crisis económica internacional se debe a medidas de aislamiento social aplicadas por los gobiernos, a raíz de la pandemia por coronavirus.

Manifestó que el COVID-19 afecta más a los pobres y a quienes no tienen capacidad económica para quedarse en casa, sin salir a buscar el ingreso diario.

Dijo que la respuesta de México ante la crisis sanitaria por coronavirus, México aplicó medidas “diferentes”, debido a las distintas capacidades económicas de su población.

Por ello, se optó por mantener la estabilidad financiera y contrarrestar los efectos de la pandemia con la política social.

Recalcó que la lucha contra el coronavirus tendrá que ser la prioridad para el país en 2021, ya que México y el mundo convivirán con esa problemática sanitaria a mediano plazo.

Pidió adaptar la economía nacional a dicha situación, asumir una agenda económica que permita al país ser más justo, reforzar sus redes de protección social y generar oportunidades para todos, incluyendo los grupos más vulnerables.