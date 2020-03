Llaman a evitar compras de pánico ante brote de Covid-19

Piden a proveedores no dejar de surtir al canal mayorista.

Debido a la pandemia de coronavirus, los mexicanos han salido a comprar comida, productos no perecederos, papel de baño y artículos de higiene (gel antibacterial y cubre bocas), como manera preventiva ante la baja actividad que se espera a partir del próximo viernes.

Algunos supermercados y tiendas lucen vacías por estas compras de pánico.

El equipo de MVS Noticias salió a la calle a consultar a algunos consumidores cómo estaban tomando esta situación y respondieron que dependiendo del poder adquisitivo compran más.

“Vemos que muchas personas están llenando sus carritos. La gente humilde compramos de poquito porque tenemos poquito (…) Hay bastante gente y muchos anaqueles vacíos”.

Y aunque diversos organismos como el CCE y Concanaco han asegurado el abasto algunas tiendas ya tienen algunos productos enlatados ni gel sanitizante, guantes ni cubre bocas.

“Vas al súper vas a las farmacias y no cubre bocas no alcohol no hay productos de higiene, parecen compras de pánico”

Parece cómo si fuera zona de guerra está todo desacomodado como si se fuera a acabar el mundo”.

En este sentido, Iñaki Landáburu Llaguno, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, lanzó un llamado a los consumidores y población en general a mantener la calma y no hacer compras de pánico ante la emergencia del coronavirus.

El empresario informó que se ha detectado un aumento en ventas, comparadas con semanas anteriores de un 10 a 15 por ciento, especialmente en gel antibacterial, cloros, desinfectantes de pisos y muebles, jabón y papel de baño, los cuáles podrían mostrar desabasto.

Sin embargo, pidió a los proveedores no dejar de surtir al canal mayorista.