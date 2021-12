¿La economía de Estados Unidos en riesgo? Robert Kiyosaki asegura que se acerca una crisis

Sería casi imposible pensar que la economía de Estados Unidos podría llegar a un colapso financiero, sin embargo, el inversor y escritor estadounidense, Robert Kiyosaki ha llegado a esta conclusión.

Bien sabemos que el país norteamericano es una de las principales potencias mundiales, además, de ser uno de los países más ricos.

Pero como todo en la vida, nada es seguro y ahora economicamente hablando, EU se podría encontrar en una difícil situación.

El inversor y escritor estadounidense Robert Kiyosaki es autor del libro ‘Padre rico, padre pobre’, en el cual, considera que la economía de E.U técnicamente ya se encuentra en una depresión.

Asimismo, señaló que también se avecina un colapso de los mercados financieros del país estadounidense.

El inversor argumentó sus afirmaciones sobre una “depresión técnica” exponiendo datos de la inflación actual frente al crecimiento económico.

FED & Biden pushing FAKE INFLATION. Crash and Depression coming. Gold, silver, Bitcoin, real estate will crash too. Ready to buy more gold, silver, Bitcoin, real estate after crash has crashed. Time to get richer after fake inflation crashes. Be aware. Take care.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) December 9, 2021