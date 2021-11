Jack Dorsey dejará de ser el CEO de Twitter

Twitter anunció la salida de su máximo ejecutivo y fundador, Jack Dorsey, que será sustituido de inmediato por el actual jefe tecnológico de la empresa, Parag Agrawal, tras meses de tensiones con algunos de sus grandes inversionistas.

“He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para continuar sin sus fundadores. Mi confianza en Parag como CEO de Twitter es profunda”, dijo en un comunicado Dorsey tras varias horas de especulaciones que generaron notables movimientos en bolsa.

El índice Nasdaq suspendió la cotización de Twitter poco después de la apertura de la sesión en Wall Street, donde las acciones se llegaron a disparar un 10 % en las operaciones previas a la espera de la noticia.

Al reanudarse tras la publicación, la firma subía un 4.5 %.

Dorsey, que permanecerá en la junta directiva hasta que expire su mandato en la reunión de accionistas de 2022, recibió halagos de la dirección por su “liderazgo visionario y dedicación incansable” a la empresa, a la que ha dado “un giro en el momento más crítico”, según la nota.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021