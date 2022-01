Infonavit: ¿Qué opciones tengo si no puedo pagar mi crédito?

Si eres de las personas que se atrasó en los pagos de tu casa obtenida por medio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) debido a la cuesta de enero, no te preocupes, hay opciones que te ayudarán sino puedes pagar tu crédito.

La dependencia puede echarte la mano con distintos programas para que tu patrimonio no esté en riesgo y puedas ir pagando poco a poco.

*Información relacionada: Relanza Infonavit programa Descuento por Liquidación Anticipada

Reducción en el monto de las mensualidades

Una de las alternativas que te brinda el Instituto tiene que ver con las reducciones en el monto de las mensualidades y hasta la autorización de una prórroga para que consigas estabilizar tus finanzas.

También puedes sacar una cita para que los expertos te asesoren si esta opción es apta para ti, o bien existe alguna otra que puede beneficiarte aún más para que no te sigas atrasando en tus pagos.

Si has tenido problemas para pagar tu Crédito Infonavit, no dejes que se acumulen intereses y afecten tu historial de crédito. Con Borrón y Cuenta Nueva puedes sumar esos pagos pendientes al total de tu deuda. Para lo que suena difícil, Infonavit Fácil. https://t.co/FGBDj2gLHZ pic.twitter.com/6PveBtQsIl — Infonavit (@Infonavit) December 27, 2021

Aunque hay otras cuatro maneras de ponerte al corriente, existe el Fondo de Protección de Pagos; Solución a Tu Medida; Prórroga Total o bien Borrón y Cuenta Nueva.

Fondo de Protección de Pagos

Esta opción te permite que el Infonavit complete el monto de las mensualidades que no puedes cubrir, poniendo la diferencia durante seis meses como máximo cada 5 años, y así, una vez que puedas ponerte al corriente todo vuelve a la normalidad.

Solución a Tu Medida

Aquí los pagos disminuyen por hasta un año en favor del titular, gracias a un complemento de pago que hace el Infonavit.

Prórroga Total

Este sistema te permite aplazar el pago de tu crédito Infonavit por hasta 12 meses seguidos o bien 24 meses alternados.

Borrón y Cuenta Nueva

Esta tal vez no sea la que quieras, pero en caso de que tu economía no sea buena, esta opción te ayuda a pasar los pagos que no abonaste de nuevo al saldo del crédito para continuar.

Cabe recordar que cada uno tiene que ser analizado por un asesor del Infonavit para que éste se adapte a tus necesidades, aunque el Instituto aclara que busca darle facilidades al cliente para que no se retrase en sus pagos.