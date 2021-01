Indispensable un cambio radical en el manejo de la pandemia: Coparmex

La Coparmex aseveró que no detener las actividades informales, ha sido irresponsable, riesgoso y ello ha ido en detrimento de la salud de los capitalinos.

Luego de que autoridades determinaron que la capital permanece en semáforo rojo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad de México, advirtió, es indispensable plantear un cambio radical en la estrategia del manejo a la pandemia, para que no se sigan perdiendo más vidas, empleos y establecimientos.

El organismo que encabeza Armando Zúñiga, advirtió que en 22 días del cierre de actividades, no hay cambios relevantes en la hospitalización de contagiados, por lo que dijo que nos enfrentamos a una situación que está a punto de desbordarse.Sin embargo las restricciones de las operaciones en las empresas formales no han cesado y éstas han hecho lo que está su alcance para ciudad de trabajadores y clientes, pero el gobierno ha tenido una actitud muy laxa para la operación del comercio informal y en este rubro, no se ha evitado el crecimiento de los contagios.

El organismo aseveró que no detener las actividades informales, ha sido irresponsable, riesgoso y ello ha ido en detrimento de la salud de los capitalinos. Por ello, exigió a las autoridades encontrar formas más efectivas de atacar la propagación de la pandemia y dar al mismo tiempo un trato igualitario y equitativo a los establecimientos mercantiles formales.

Por su parte, los comerciantes establecidos, agrupados en el Consejo Para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, afirmó que los funcionarios locales, han sido indolentes con las necesidades de las empresas, en ese marco rechazaron la determinación de ampliar el semáforo rojo sin permitir que aquellos negocios que cumplen con los protocolos sanitarios, puedan reiniciar sus actividades.