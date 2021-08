IFT licitará 319 nuevas frecuencias de radio AM y FM

Informó que 234 frecuencias se licitarán para la banda de FM y 85 para AM, las cuales operarán en 29 entidades del país.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) arrancará la licitación de 319 nuevas frecuencias de radio AM y FM para uso comercial, del 30 de agosto al 10 de septiembre del 2021.

El organismo regulador del sector telecomunicaciones, informó que 234 frecuencias se licitarán para la banda de FM y 85 para AM, las cuales operarán en 29 entidades del país.

Alejandro Navarrete titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, reconoció que si bien pareciera baja la vigencia y permanencia de la banda AM en el espectro radioeléctrico sin embargo hay interés y solicitudes expresas para operar esas frecuencias por lo que no se puede hablar de una muerte anticipada de la radio AM.

El funcionario recodó que la licitación tiene cuatro etapas: la manifestación de interés; dictaminación técnico-jurídica; sesión de prácticas y emisión de acta de fallo o en su caso de penalización por retiro.

En el marco de un taller con medios de comunicación, Alejandro Navarrete, aclaró que no existe lista negra o prohibición previa para la participación de personas físicas o morales.

Sin embargo el IFT debe velar que en este proceso no se genere concentración de frecuencias en manos de un grupo o persona.