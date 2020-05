Gobierno otorgará créditos a taxistas, tianguistas y meseros

Escucha la nota:



La Secretaria de Economía, Graciela Márquez informó que para lograr la meta de un millón de créditos solidarios, que originalmente eran para empresarios afiliados al IMSS y ya luego ampliado a trabajadoras del hogar e independientes, se prepara el esquema para ampliar el otorgamiento de créditos de 25 mil pesos a taxistas, tianguistas y meseros.

La funcionaria dijo que se analiza el esquema de incorporación de estos grupos que, en el caso de los taxis, podría ser con una licencia de manejo y no necesariamente con el RFC, es decir que no importaría que no estuvieran dados de alta en Hacienda.

En el marco de la conferencia sobre créditos que otorga en gobierno federal, la funcionaria indicó que mañana anunciarán una ventanilla para simplificar trámites al sector de la construcción, ya que es una de las ramas que fue catalogada como esencial y pronto podrá reabrir operaciones.

Finalmente, la secretaria reconoció que continúa la “pandemia de fraudes” por lo que ya cuentan con una carpeta de investigación para evitar que los beneficiarios caigan en las manos de delincuentes.