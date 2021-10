Elon Musk se burla de Jeff Bezos y le otorga una medalla de plata

Elon Musk se burla de Jeff Bezos en Twitter, esto luego de que el fundador de Amazon escribiera que su empresa es de las más exitosas del mundo, pues fue ahí cuando Musk con un emoji le otorgó una medalla de plata.

Y es que Musk sigue siendo el número uno del mundo, supera a Jeff Bezos dejándolo en segundo lugar al contabilizar un patrimonio estimado de 200 mil 700 millones de dólares por 192 mil 500 mdd de Bezos.

“Escuche y sea abierto, pero no permita que nadie le diga quién es usted. Esta fue solo una de las muchas historias que nos cuentan todas las formas en que íbamos a fallar. Hoy, Amazon es una de las empresas más exitosas del mundo y ha revolucionado dos industrias completamente diferentes”, escribió Bezos.

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 11, 2021