El estado de pago: se dispara el apetito de los consumidores por los pagos digitales

El 83% de los consumidores se plantea considerar los pagos emergentes tales como las tecnologías biométricas, las divisas digitales, el contactless y los códigos QR, de acuerdo con el informe Mastercard New Payment Index.

Escucha la nota:



PURCHASE, N.Y. – 3 de mayo 2021: En 2020, a medida que el mundo entraba en confinamiento por la pandemia, los consumidores cambiaban sus hábitos de compra a favor de los pagos sin contacto y las compras en línea. Con las tiendas cerradas y la distancia social ya impuesta, los comerciantes y minoristas en todo el mundo trasladaron sus negocios al ecosistema digital, adoptando el comercio electrónico y explorando nuevas formas de pago. Pasado ya más de un año, una investigación de Mastercard muestra que la adopción de las nuevas tecnologías de pago sigue en aumento, así como también el apetito del consumidor por nuevas experiencias digitales que sean rápidas y flexibles.

Según el nuevo informe Mastercard New Payments Index realizado en 18 mercados de todo el mundo, muestra que el 93% de las personas se plantean usar al menos un método de pago emergente. Específicamente dentro de la región de América Latina, el 83% de las personas se plantea usar al menos un método de pago emergente–como las criptomonedas, la biométrica, las tarjetas sin contacto o el código QR. Casi dos tercios de los encuestados (65%) confirman que ya han probado un nuevo método de pago, cosa que no habrían hecho en circunstancias normales, comparado al 63% reflejado globalmente. Pero la pandemia ha impulsado a las personas a probar nuevas opciones de pago flexibles para obtener lo que quieran, cuando quieran. Con este interés y esta demanda por parte de los consumidores, también surge una mayor expectativa de que las empresas proporcionen múltiples maneras de comprar y pagar. De hecho, más de la mitad de los consumidores en América Latina (59%) afirma que evitarían las empresas que no aceptaran pagos electrónicos de ningún tipo.

La pandemia aceleró una tendencia que ya habíamos visto alrededor del mundo y en América Latina y el Caribe, esto no ha sido diferente. Los consumidores buscan flexibilidad y nuevas formas de pagos para que los minoristas y emisores pueden adaptarse a este escenario y ofrecer diversas y mejores opciones para liderar el camino. En Mastercard estamos trabajando con nuestros clientes para ayudarlos a satisfacer las expectativas de los consumidores, ofreciéndoles no solo apoyo a los pequeños comerciantes, sino también a los emisores para brindar soluciones digitales de valor a los clientes, comenta Walter Pimenta, VP Senior de Productos e Innovación de Mastercard América Latina y el Caribe.

La tecnología de pagos sin contacto fue el catalizador digital en la exploración de nuevas opciones de pago por su rapidez, su seguridad y su experiencia libre de contacto. Entre el primer trimestre de 2020 y el mismo período de 2021 más de 100 mercados vieron cómo la proporción del total de las transacciones en persona sin contacto crecía al menos en un 50%. A un año de la pandemia COVID-19, contactless continúa mostrando su poder de permanencia y dinamismo. En el primer trimestre del 2021, Mastercard registro mil millones más de transacciones sin contacto en comparación con el mismo período del 2020, con un impulso particular en los mercados emergentes sin contacto como los Estados Unidos y Brasil, donde la penetración sin contacto en los dos mercados combinados vio un crecimiento triplicado año tras año. Todas las señales apuntan a un camino de crecimiento continuo para los dispositivos sin contacto, con casi 7 de cada 10 consumidores que anticipan usar una tarjeta contactless en este año.

De cara al futuro, las monedas digitales, la biométrica, la tecnología contactless y los códigos QR marcan tendencias entre las tecnologías de pago emergentes, a medida que aumenta la comodidad y la comprensión de las personas respecto a ellos y el uso del efectivo decrece. De hecho, el 71% de las personas en LAC piensa que irán usando el efectivo cada vez. El interés explosivo en las nuevas tecnologías de pago puede alentar a las empresas a seguir aumentando la gama de opciones de las que dispondrán los consumidores frente al cajero. El informe Mastercard New Payments Index encontró que:

– Las criptomonedas ganan terreno entre los Millennials y los Gen Zs, quienes están listos para participar conforme el interés global en las monedas digitales vaya acelerándose. Y los latinoamericanos tampoco se quedan a la zaga respecto a estas tendencias emergentes en los pagos: buscan la comodidad que les proporcionan las criptomonedas. Quienes más las usan son los hombres más jóvenes que ya utilizan métodos de pago contactless, mayormente en Brasil (36%), la República Dominicana (30%) y Perú (30%). Por otra parte, al 74% de los Millennials les interesaría aprender más sobre las criptomonedas, y el 72% afirma que las utilizarían más si las entendieran mejor.

– Los pagos biométricos inspiran más confianza: la percepción de seguridad y de comodidad ha sido el foco central de todas las miradas a lo largo del último año, a la vez que la comodidad y el entusiasmo en torno a los métodos biométricos han ido creciendo por su adopción entre los hombres afluentes, casualmente titulares de Mastercard, en Brasil (53%) y Perú (40%). De hecho, el 68% se siente más seguro con las tecnologías biométricas que con la introducción de un PIN para verificar una compra.

– Los códigos QR son más limpios y cómodos: los consumidores seguirán deseando formas limpias y cómodas de pago, incluso después de la pandemia, y el 58% de las personas prevé utilizar un mayor número de tecnologías de pago, como los códigos QR, en el próximo año. Esto afirma la percepción de la mayor limpieza (74%) y conveniencia (70%) de los códigos QR a la hora de pagar en persona.

Para satisfacer las demandas de los consumidores, las empresas se han visto obligadas a seguir las tendencias de pago emergentes.

Ante el interés del consumidor en las nuevas tecnologías de pago, las empresas tendrán que continuar con su adaptación a largo plazo. Casi 8 de cada 10 encuestados (79%) en LAC, están de acuerdo en que prefieren comprar en tiendas que tienen presencia tanto en persona como en línea y el mismo porcentaje señaló estar más emocionado de comprar a minoristas que pueden ofrecer los más actualizados métodos de pago. Un estudio reciente de 5,500 comerciantes de Mastercard, mostró que entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, más de una quinta parte de estos comerciantes aumentaron globalmente la cantidad de formas en que conectaban con los consumidores, ya sea habilitando canales de comercio electrónicos o aceptando transacciones contactless. Durante el mismo período, Mastercard presenció un aumento del número total de transacciones contactless por encima de un 30%.

Para abordar esta preferencia del consumidor por experiencias de pago rápidas y sin contacto, muchos comercios han recurrido a los pagos contactless. Ahora, casi el 90% de las transacciones en persona a nivel mundial se llevan a cabo ante un comerciante habilitado con tecnología sin contacto y casi todas las categorías de comerciantes presenciaron un aumento en las transacciones contactless como una proporción total de transacciones en persona de año-a año en el primer trimestre del 2021.

Estos cambios de conducta se han visto reforzados por el deseo de los consumidores de contar con múltiples opciones de compra, con un 86% de ellos afirmando que espera poder hacer compras cuando quiera y cómo quiera. Las empresas que puedan proporcionar múltiples formas de comprar y pagar estarán mejor posicionadas para satisfacer estas expectativas. Mientras la demanda por los pagos emergentes continúe y su elección, se necesitará una gama más amplia de soluciones de pago, de ideas y de productos para satisfacer el acelerado entusiasmo que define el estado de pago del futuro.

Metodología de la Encuesta:

– Entrevistas en línea de 15.569 consumidores en 18 países en cuatro regiones de todo el mundo.

– 1.000 encuestados por país en Australia, India, Tailandia, EE.UU., Canadá, Brasil, México, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Arabia Saudita, Nigeria, Kenia y Sudáfrica

– 500 encuestados por país en Argentina, Chile, Colombia, Perú y República Dominicana

– Investigación realizada desde 26 de febrero hasta 10 de marzo de 2021.

– Muestra representativa a nivel nacional

– Tamaños de muestra legibles de:

– Género

– Generación

– Afluencia económica

– Titularidad de cuenta bancaria

– Titularidad de tarjeta Mastercard

– Investigación realizada por Harris Polling and Mastercard Global Foresights, Insights and Analytics