EEUU suma 1.3 millones de solicitudes para subsidio por desempleo

Más de 1.31 millones de personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo, comparado con 1.42 millones de trámites iniciados en la semana anterior, a medida que la economía se reactiva en la pandemia de la COVID-19, informó este jueves el Gobierno.

La Oficina de Estadísticas Laborales indicó que el promedio de solicitudes en cuatro semanas, una medida que compensa las variaciones semanales y señala mejor la tendencia, fue de 1.43 millones, comparado con la media de 1.5 millones una semana antes.

En la semana que concluyó el 27 de junio había 18.06 millones de personas que percibían esa prestación convencional por medio de los estados, comparado con 19.3 millones una semana antes.

Si se suma a ello el contingente de trabajadores que no reunían los requisitos para recibir prestaciones por desempleo en el mecanismo convencional, pero están amparados por las leyes de emergencia adoptadas para lidiar con la pandemia, la cifra de beneficiarios estuvo cerca de los 30 millones desde comienzos de mayo hasta mediados de junio.

Self-employed workers, independent contractors, gig economy workers and people who haven’t worked long enough to qualify for other types of unemployment assistance may still be eligible for federal assistance if they meet one of the reasons outlined here: https://t.co/57nA7WMzyw pic.twitter.com/slL7culV6y

— US Labor Department (@USDOL) July 9, 2020