EEUU muestra incremento de empleos en junio

El índice de desempleo en Estados Unidos bajó en junio al 11.1 % comparado con el 13.3 % del mes anterior, como reflejo de la reapertura gradual de la economía, golpeada por la pandemia de COVID-19, informó este jueves el Departamento de Trabajo.

En la semana que concluyó el 27 de mayo, el Gobierno recibió 1.42 millones de solicitudes de prestaciones por desempleo, comparadas con las 1.48 millones de la semana anterior.

Información relacionada: Especialistas prevén caída de 8.97% del PIB de México: Banxico

Según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), en junio, el sector privado añadió 4.74 millones de empleos, después de un incremento de 3.09 millones en el mes anterior.

El sector manufacturero, que había añadido 225 mil empleos en mayo, sumó otros 356 mil puestos de trabajo en junio.

Por su parte, la Administración gubernamental, que en mayo había perdido 585 mil empleos, agregó 33 mil en junio.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 1,427,000 for the week ending 6/27 (-55,000).

Insured unemployment was 19,290,000 for the week ending 6/20 (+59,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) July 2, 2020