Economía mexicana podría tener hasta una década pérdida: especialistas

El ex secretario de Economía, Eduardo Sojo, indicó que los mejores escenarios económicos del país son que se tendría “un sexenio perdido”.

Ex secretarios de Estado y analistas coincidieron que la contracción económica de México por la crisis económica por Covid-19 será de hasta el 11 por ciento del Producto Interno Bruto, pero la recuperación dependerá de cómo avance Estados Unidos y de un cambio de la política del gobierno federal que de certidumbre jurídica.

En el foro Ideas y Acciones México organizado por el PAN, el ex secretario de Economía, Eduardo Sojo, indicó que los mejores escenarios económicos del país son que se tendría “un sexenio perdido”, pero podría tenerse “hasta una década pérdida”.

El ex canciller Luis Ernesto Derbez indicó que el futuro económico de México no se ve optimista porque el actual gobierno federal busca “la deconstrucción de todo lo construido en lo que ellos llaman el proceso neoliberal”, y van a promover “inversiones que no tienen sentido”.

También, llamó al PAN a plantear un programa claro encaminado a defender a la clase media y a las instituciones de educación privadas, pero no dejando de incluir a quienes en este momento son beneficiarios de programas sociales.

Por su parte, Macario Schettino aseguró que México tiene en materia económica “escenarios malos, peores y espantosos”, con una contracción de 11 por ciento del PIB que podría tener una recuperación el próximo año.

Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, indicó que ante este escenario económico se tendría que realizar una reforma fiscal.