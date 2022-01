Economía: 5 tips para proteger tus finanzas personales en 2022

Enero se vuelve un mes complicado para nuestra economía, por ello, te compartimos unos tips para que aprendas a cuidar tus finanzas personales.

Saber administrar y cuidar nuestro dinero, puede traernos beneficios a futuro ya sea para resolver una emergencia o contar con lo suficiente para un plan a futuro, ahorrar y cuidar nuestras finanzas es un tema relevante.

Información relacionada: Crecerá más la inflación, que la economía

¿Cómo podemos proteger nuestras finanzas personales?

Aunque algunos de estos consejos podrían parecer lógicos, muchas veces solemos olvidarlos y es cuando caemos en errores comunes que no favorecen a nuestra economía.

1.-Vive con lo que ganas

Una frase trillada, pero efectiva. Muchas de nuestras deudas se deben justamente a que ignoramos estas palabras, y solemos gastar más de lo que ganamos.

Al principio parece que no hay problema en gastar lo que tenemos o un poquito más, sin embargo, las consecuencias a mediano plazo llegan a ser fatales.

Por ello, procura siempre gastar menos de lo que tienes, es más importante la calidad de vida, que el nivel de vida (o la apariencia de vida).

2.-No compres deudas para pagar otras deudas

Si no olvidaste el paso anterior y la deuda te consumió por nada se te ocurra hacerte de otra deuda para pagar la primera. Hacer esto es lo mismo que hacer un agujero para tapar otro.

Mejor evita caer en estos endeudamientos, y si ya no tuviste opción busca un método de consolidación o refinanciación con el banco o donde hayas adquirido la deuda.

3.-Se prevenido y precavido

Estos años de pandemia nos han dejado claro que la economía es el sector más golpeado por ello, es importante pensar a futuro y crear un fondo patrimonial.

¿Qué es un fondo patrimonial? Este ahorro servirá para que en caso de una pandemia o alguna otra tragedia familiar, la familia no se vea golpeada económicamente.

Este ahorro debe cubrir las emergencias de al menos un año, no olvides iniciar los más pronto posible con este fondo, entre más joven comiences a construir este fondo mejor.

4.- Cuida tu bolsillo, adiós gastos hormiga

Que el cafecito, que la blusa, que un nuevo cinturón ¿de verdad necesitas tanto? Hazle caso a tu bolsillo y a no a tus emociones, y siempre piensa en lo que en realidad necesitas.

5.- Prioriza tus gastos

No olvides poner en una lista tus gastos fijos, jerarquiza, y evita usar este dinero para otros gastos. Recuerda que no tiene nada de malo decir “hoy no me alcanza”.

Hoy más que nunca ¿Cuida tu economía! con estos sencillos tips puedes proteger tus finanzas personales todo este 2022.