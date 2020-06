Disminuyen solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU

Más de 1.54 millones de personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en Estados Unidos (EEUU), en una nueva semana de descenso, aunque suman más de 42 millones las peticiones en algo más de dos meses en plena pandemia de COVID-19, informó este jueves el Departamento de Trabajo.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 1,542,000 for the week ending 6/6 (-355,000).

Insured unemployment was 20,929,000 for the week ending 5/30 (-339,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) June 11, 2020