Créditos de 25 mil pesos, deben pagarse al cuarto mes de recibidos: SE 

La secretaria de Economía, Graciela Márquez advirtió que “no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague” por lo que todos los días, el Gobierno federal recordará que hay que hacer el pago del préstamo con su respectiva tasa de interés que en la mayoría de los casos es de 6 por ciento.

La funcionaria explicó que las empresas y trabajadores que solicitaron un crédito de 25 mil pesos, deben pagar al cuarto mes de haber recibido el préstamo.

Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, en conferencia sobre microcréditos en Palacio Nacional, detalló que a partir del 24 de agosto se recibirán los primeros reembolsos por parte de los beneficiarios. El pago promedio es de 823.70 pesos y deberá hacerse durante 33 meses.

La funcionaria explicó que el esquema de reembolso para que los beneficiarios de los préstamos los realicen a través de dos modalidades.

Detalló que en el caso de las empresas familiares inscritas en el Censo del Bienestar lo podrán hacer a través de las mismas cuentas bancarias donde realizaron el retiro de su apoyo.

En el caso de los empresarios solidarios, trabajadores independientes y del hogar afiliados al IMSS; así como los taxistas, meseros, tianguistas y músicos tradicionales el reembolso lo harán a través de una hoja de captura impresa formato “e5cinco” con pago a la Secretaría de Hacienda. El pago también se puede hacer en línea.