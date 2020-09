COVID-19 destruye un tercio del empleo en Latinoamérica: OIT

Los confinamientos y otras medidas de lucha contra la pandemia de COVID-19 causaron en Latinoamérica una pérdida de horas de trabajo equivalentes a 80 millones de empleos en el segundo trimestre, o un 33.5 por ciento del total, indicó un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Latinoamérica fue en términos relativos la región del mundo que más trabajo perdió entre abril y junio, muy por encima de la media global (del 17.3 por ciento), y acumuló casi la sexta parte del equivalente a 495 millones de empleos perdido en el planeta.

La OIT también prevé que los países latinoamericanos se mantengan como los afectados por la pérdida de empleo derivada de la pandemia durante el tercer trimestre, en el que calcula que el descenso interanual para la región sea del 25.6 por ciento, equivalente a 60 millones de empleos.

Our latest estimates of the impact of the Covid-19 pandemic paint a bleak picture for job markets, says @GuyRyder. But effective fiscal stimulus plans have offered some signs of hope. pic.twitter.com/bQjdHrZQMV

— International Labour Organization (@ilo) September 23, 2020