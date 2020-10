Corrigen anomalías 13 productores de quesos y yogurt

Escucha la nota:



En el marco de la prohibición de venta a quesos y yogurts que no cumplían con la norma oficial, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que un total de 13 empresas responsables de 25 tipos distintos de productos, hicieron las adecuaciones necesarias, para regresar al mercado.

La Procuraduría indicó que los productores presentaron pruebas documentales, de que hicieron las correcciones pertinentes con respecto al contenido neto, la información sobre sus ingredientes, la presencia de caseinatos, el uso de “lácteos” en lugar de “leche”, el uso de “derivados de leche de vaca y grasas butíricas”, para que se les levante la prohibición.

Las marcas que acreditaron con documentos, haber hecho ajustes a su producción para cumplir con la norma fueron FUD, en las presentaciones de Queso Panela de 200 y 400 gramos; y Queso Panela, rebanadas cuadradas marca Nochebuena Importado, adecuó su Queso Tipo Manchego, de 400 gramos.

Información relacionada: Prohíben venta de yogurt y queso por engañar a los consumidores: SE

AURRERÁ, Imitación Queso Tipo Manchego Molletero 200 gramos, comprobó que sus productos cumplen con el contenido neto declarado.

La Cremería Covadonga, en la modalidad Queso Tipo Manchego La Mancha, rebanadas de 400 gramos.

LALA, Queso Tipo Manchego, Deslactosado Rebanado, 400 gramos.

Del producto Zwan, Queso Panela 400 gramos, se eliminó de la etiqueta la indicación de que está libre de hormonas. También comprobó que la línea Zwan Premium, Queso Manchego de 400 gramos, cumple con el contenido neto declarado.

La marca Caperucita Queso Tipo Manchego Bajo en Lactosa Reducido en Grasa, 400 gramos, quitó de su etiqueta la frase “bajo en lactosa”. Y sobre el Queso tipo Manchego Deslactosado Reducido en Grasa, 400 gramos, comprobó que el contenido referido en la etiqueta, es real.

La marca Quesos Portales, Queso Tipo Manchego, presentación de 300 gramos, también comprobó cumplir con ese contenido neto.

En el caso del yugurt, la marca Danone Natural, Yogurt para Beber Natural, de 220 gramos, modificó su etiqueta.

Tras aclarar que las reuniones de Profeco con representantes legales de las empresas observadas, no han tenido como fin hacer aclaraciones, sino comprobar las correcciones y cambios en las etiquetas y contenidos, la instancia a cargo del procurador Ricardo Sheffield, indicó que once marcas de quesos y una de yugurt, no han cumplido con los requerimientos establecidos.

Los productos que aún no corrigen las anomalías señaladas por la autoridad, son el queso Fud Cuida-t+; el queso tipo americano Precissimo; la imitación de queso tipo americano Burr; el queso tipo manchego rebanado Selecto Brand; los cuadritos imitación de queso tipo manchego Premier Plus; la imitación de queso tipo manchego, a granel, Frankly.

El caso es el mismo para la mezcla de quesos rallados, frescos y maduros, marca Galbani; queso menonita de 500 gramos, El Parral; el queso tipo americano reducido en grasa Philadelphia; el queso tipo manchego, de 400 gramos, Walter; el queso parmesano rallado Sargento; y la marca de yugurt natural Danone Bene Gastro, de 240 gramos.