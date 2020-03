Coparmex exhorta a AMLO a emitir la Declaratoria de Contingencia Sanitaria

Escucha la nota:



La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó al Gobierno Federal a emitir la Declaratoria Oficial de Contingencia Sanitaria para brindar certeza a millones de micros, pequeños y medianos empresarios; y a sus trabajadoras y trabajadores.

En un comunicado, la confederación patronal dijo que debido a que sin la Declaratoria, quienes tienen una empresa se encuentran en la incertidumbre por no saber con claridad qué hacer o las repercusiones legales con respecto a las medidas de la “Jornada Nacional de Sana Distancia” porque el marco legal actual no autoriza a los empleadores solicitar a sus trabajadores que no acudan a laborar y al hacerlo podrían caer en una ilegalidad o incumplimiento de contrato.

De igual manera la falta de certeza también lastima a los empleados dado que, si se ausentan de sus puestos de trabajo, la propia Ley Federal de Trabajo no les protege. Pensando en ellas y ellos, es que la Coparmex urge al Gobierno Federal a decretar la Declaratoria Oficial.

El organismo que encabeza Gustavo de Hoyos, indicó que con la declaratoria, de forma inmediata y como consecuencia lógica, las empresas estaría obligadas a pagar a sus trabajadores por una indemnización de hasta 30 días de salario mínimo.

Además cada empresa, acorde a su capacidad económica, podría negociar un salario mayor al mínimo durante la suspensión, y las que por su muy precaria condición económica no pudieran pagar el mínimo, lo tendrían que acreditar.